Athen (AFP) Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingeräumt. "Das griechische Volk hat gesprochen und wir akzeptieren seine Entscheidung", sagte der konservative Politiker am Sonntagabend in Athen in einer kurzen Stellungnahme vor Journalisten. Er hoffe, die neue Regierung werde nicht die Mitgliedschaft Griechenlands in der EU und in der Währungsunion gefährden.

