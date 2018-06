Neu Delhi (AFP) US-Präsident Barack Obama ist am Sonntag zum zweiten Besuch seit seinem Amtsantritt in Indien eingetroffen. Premierminister Narendra Modi brach mit dem Protokoll, indem er Obama und dessen Ehefrau Michelle bereits auf dem Flughafen der Hauptstadt Neu Delhi begrüßte. Während seines Aufenthalts will der US-Präsident auch mit Staatschef Pranab Mukherjee zusammenkommen. In den Gesprächen soll es vor allem um eine engere Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern angesichts der wachsenden Macht Chinas gehen. Im Magazin "India Today" bezeichnete Obama die USA und Indien als "natürliche Partner".

