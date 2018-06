Athen (dpa) - Aus der Parlamentswahl in Griechenland am 17. Juni 2012 ist die konservative Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Antonis Samaras als stärkste Kraft hervorgegangen.

Sie bildete eine Koalition mit der Panhellenische Sozialistischen Bewegung (Pasok) unter ihrem heutigen Chef Evangelos Venizelos. Das Ergebnis im Detail:

Von den knapp 9,95 Millionen Wahlberechtigten beteiligten sich 62,5 Prozent an der Abstimmung. Rund 1 Prozent der Stimmen war ungültig. Knapp 6 Prozent der Stimmen entfielen auf Parteien, die den Sprung über die in Griechenland geltende Drei-Prozent-Hürde nicht schafften.