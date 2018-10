Athen (dpa) – Seit dem frühen Morgen um 6.00 Uhr sind die Wahllokale in Griechenland geöffnet - der Andrang ist bis jetzt überschaubar. Laut Innenministerium lief die Abstimmung ohne größere Zwischenfälle an. Knapp 10 Millionen Wahlberechtigte können dort heute ein neues Parlament bestimmen. Die Wahl gilt als richtungsweisend für den Verbleib des Landes in der Eurozone. In Umfragen lag das Linksbündnis Syriza zuletzt vorne. Ihr Chef Alexis Tsipras will bei einem Wahlsieg einen Schuldenerlass durchsetzen und das Sparprogramm lockern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.