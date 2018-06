Winterberg (SID) - Angeführt von Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) haben Deutschlands Rodlerinnen drei Wochen vor der WM erneut keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit gelassen. Die 26-Jährige gewann am Sonntag den Weltcup in Winterberg, Dajana Eitberger (Ilmenau) und Anke Wischnewski (Oberwiesenthal) holten die Plätze zwei und drei und sorgten damit für das zweite deutsche Siegerpodest in Folge.

Tatjana Hüfner (Friedrichroda) verzichtete aufgrund einer leichten Verletzung am Finger. Für Geisenberger war es der sechste Einzel-Sieg im sechsten Weltcup-Lauf der Saison. Ihre einzige kleine Niederlage im WM-Winter hatte sie im neu eingeführten Sprint-Wettbewerb von Calgary einstecken müssen.