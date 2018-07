Kairo (AFP) Aus Angst vor Ausschreitungen haben die ägyptischen Behörden die Freilassung der Söhne des früheren ägyptischen Staatschefs Husni Mubarak verschoben. Dies verlautete am Sonntag aus der Strafvollzugsbehörde des Landes. Damit wurden Medienberichte vom Freitag zurückgewiesen, wonach Alaa und Gamal Mubarak das Gefängnis verlassen hätten. Die Freilassung sei bereits beschlossen gewesen, hieß es am Sonntag von Vertretern des Strafvollzugs. Sie sei aber in letzter Minute verschoben worden, um kurz vor dem vierten Jahrestag des Volksaufstandes gegen Mubarak kein Öl ins Feuer zu gießen.

