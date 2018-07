Frankfurt/Main (dpa) - Trotz des Machtwechsels in Griechenland hat der deutsche Aktienmarkt seine Rekordjagd fortgesetzt. Der Leitindex Dax stieg erstmals über 10 800 Punkte. Zum Börsenschluss stand der Dax 1,40 Prozent im Plus bei 10 798 Punkten. Der Euro zog an und kostete zuletzt 1,1289 US-Dollar.

