Peking (AFP) Der chinesische Zughersteller CNR hat sich nach Angaben staatlicher Medien einen Großauftrag in den USA gesichert. Die Firma werde 284 U-Bahn-Züge im Wert von 4,12 Milliarden Yuan (597 Millionen Euro) für das Netz der Metropole Boston liefern, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag. Es sei das erste Mal, dass ein chinesisches Unternehmen auf dem Eisenbahnmarkt in den USA zum Zuge komme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.