Dresden (AFP) Ein aus Libyen stammender Asylbewerber ist am Sonntagabend in Dresden auf offener Straße angegriffen und geschlagen worden. Die Polizei geht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus, wie das Operative Abwehrzentrum der sächsischen Polizei am Montag in Leipzig mitteilte. Vier unbekannte Männer hätten an einer Straßenbahnhaltestelle mehrfach auf den dort wartenden Asylbwerber eingeschlagen.

