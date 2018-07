Brüssel (AFP) Das russische Embargo für landwirtschaftliche Produkte aus der EU hat die deutschen Bauern nach Angaben der Bundesregierung nicht sehr hart getroffen. "Die Wirkungen in Deutschland auf den Märkten sind überschaubar", sagte der Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, Robert Kloos, am Montag vor einem EU-Agrarrat in Brüssel. Dies liege auch daran, "dass wir lange vor dem Embargo schon für viele wichtige Produkte gesperrt waren", fügte Kloos hinzu.

