Frankfurt/Main (AFP) Für selbstfahrende Autos soll es in Deutschland nach Angaben von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bald eine Teststrecke geben. Auf der Autobahn A9 in Bayern sei ein Pilotprojekt "Digitales Testfeld Autobahn" geplant, sagte Dobrindt der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe). Mit den ersten Maßnahmen für diese Teststrecke solle schon in diesem Jahr begonnen werden.

