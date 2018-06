Frankfurt/Main (AFP) Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) könnte bereits am Dienstag Warnstreiks bei der Deutschen Bahn beschließen. Bundesvorstand und Tarifkommission treffen sich in Fulda, um über die weiteren Schritte zu sprechen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Dabei werde auch "über die Notwendigkeit von Warnstreiks" diskutiert.

