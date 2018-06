Dresden (AFP) Zu einem Konzert für Weltoffenheit und Toleranz sind am Montagabend mehrere zehntausend Menschen in die Dresdner Innenstadt gekommen. Die Veranstalter mussten den Platz vor der Frauenkirche wegen Überfüllung schließen und leiteten die nach wie vor zuströmenden Besucher auf den Schlossplatz um, wie die Polizei und eine Sprecherin der Organisatoren mitteilten. Es seien mehr Menschen auf den Beinen als bei der von 35.000 Menschen besuchten Großkundgebung gegen Pegida am 10. Januar, sagte eine Sprecherin der Konzertveranstalter.

