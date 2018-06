Berlin (AFP) Die deutsche Linkspartei sieht das neue links-rechte Regierungsbündnis in Griechenland als Einzelfall. "Ein solches Bündnis käme für die Linke in Deutschland und im Europa-Parlament nicht infrage", sagte Parteichefin Katja Kipping am Montag Zeit Online. Wahlsieger Alexis Tsipras mit seinem Linksbündnis Syriza will mit der nationalistischen Partei der Unabhängigen Griechen (Anel) regieren.

