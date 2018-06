Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht eine "immerwährende Verantwortung" der Deutschen, die Erinnerung an die Gräueltaten der Nationalsozialisten wachzuhalten. Bei einer Gedenkfeier anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 70 Jahren sagte Merkel am Montag in Berlin: "Auschwitz fordert uns täglich heraus, unser Miteinander nach Maßstäben der Menschlichkeit zu gestalten." Deutschland sei den vielen Millionen Opfern schuldig, nicht zu vergessen.

