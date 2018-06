München (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer hat den griechischen Wahlsieger Alexis Tsipras aufgefordert, die Verabredungen mit der Europäischen Union einzuhalten. "Wir halten auch nach der Wahl Kurs, das heißt, wir legen auf die Stabilitätspolitik in Europa großen Wert", sagte Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten. Es müsse an dem Grundsatz "Hilfe gegen Reformen" festgehalten werden. Deshalb gehe an Griechenland die Forderung, die getroffenen Verabredungen einzuhalten. Er erwarte "spannende Gespräche".

