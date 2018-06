Gütersloh (AFP) Die Deutschen sehen Israel deutlich kritischer als umgekehrt. Vor allem bei der jüngeren Generation in beiden Ländern gibt es einen Trend zur Entfremdung, wie eine am Montag in Gütersloh veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt. 50 Jahre nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen haben 36 Prozent der Deutschen eine gute Meinung über Israel, 48 Prozent und damit knapp jeder Zweite hat hingegen eine schlechte Meinung über das Land. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind dies sogar 54 Prozent. Fast zwei Drittel (62 Prozent) bewerten die israelische Regierung negativ.

