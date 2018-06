Köln (AFP) Firmengründer genießen in Deutschland ein höheres Ansehen als in den USA. 50 Prozent der Deutschen halten von Gründern mehr als von Angestellten, wie aus einer Umfrage hervorgeht, die der Versicherungs- und Finanzkonzern Axa am Montag in Köln veröffentlichte. In den USA sei die gesellschaftliche Wertschätzung für Gründer zwar auch hoch, jedoch deutlich niedriger als in Deutschland. Nur etwas mehr als jeder Dritte erkenne dort Gründer stärker an als Angestellte. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hatte im Auftrag von Axa jeweils mehr als tausend Bürger in beiden Ländern befragt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.