Athen (AFP) In Griechenland steht nur einen Tag nach dem klaren Wahlsieg der Linkspartei Syriza die neue Regierung. Parteichef Alexis Tsipras einigte sich bereits am Montagvormittag mit der nationalistischen Partei der Unabhängigen Griechen (Anel) auf eine Koalition, wie Anel-Chef Panos Kammenos erklärte. Am Nachmittag sollte der 40-jährige Tsipras von Präsident Karolos Papoulias zum neuen Ministerpräsidenten ernannt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.