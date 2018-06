Hamburg (AFP) Nach dem Wahlsieg des Linksbündnisses Syriza in Griechenland kommen aus der Union eindringliche Forderungen an den Krisenstaat, an den Sparvereinbarungen mit den internationalen Geldgebern festzuhalten. "Auch eine neue griechische Regierung muss sich an die Vereinbarungen halten", sagte der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) am Montag "Spiegel Online". "Man kann jetzt nicht plötzlich Stopp rufen und umkehren."

