Hamburg (AFP) Die für Montag geplante Urteilsverkündung im Prozess gegen die Pflegeeltern der an einer Methadon-Vergiftung gestorbenen Chantal aus Hamburg ist überraschend vertagt worden. Am Morgen seien weitere Anträge der Verteidigung bei der zuständigen Kammer eingegangen, über die diese nun beraten und entscheiden müsse, teilte das Gericht am Montag mit. Das Urteil sei angesichts der geänderten Umständen nun frühestens am 5. Februar zu erwarten.

