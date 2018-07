Brüssel (AFP) Der Verbleib Griechenlands in der Eurozone hängt nach ihrem Vorsitzenden Jeroen Dijsselbloem von der Bereitschaft Athens ab, auch nach einem Regierungswechsel seine Verpflichtungen zu erfüllen. "Mitgliedschaft in der Eurozone bedeutet, dass alles erfüllt wird, was vereinbart wurde", sagte Dijsselbloem am Montag vor dem Treffen der Finanzminister der Währungsunion in Brüssel. Auf Basis einer Beachtung der bisherigen Zusagen sei die Eurozone bereit, mit der neuen griechischen Linksregierung zusammenzuarbeiten.

