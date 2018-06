Berlin (AFP) Nach dem Sieg des Linksbündnisses Syriza in Griechenland schließt die Europäische Zentralbank (EZB) eine Beteiligung an einem möglichen Schuldenerlass für das Krisenland aus. "Es ist nicht an der EZB zu entscheiden, ob Griechenland Schuldenerleichterungen braucht", sagte EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Coeuré dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). Dies werde eine politische Entscheidung sein. "Aber es ist absolut klar, dass wir keiner Schuldenerleichterung zustimmen können, bei dem die griechischen Anleihen einbezogen würden, die bei der EZB liegen." Dies sei aus rechtlichen Gründen "unmöglich", betonte der EZB-Direktor.

