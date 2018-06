Berlin (dpa) - Keanu Reeves (50) kommt als Actionheld zurück auf die Kinoleinwand. In "John Wick" spielt er den gleichnamigen Ex-Profikiller, der nach dem Tod seiner Frau und einem Einbruch in sein Haus zurück in die Unterwelt kehrt.

Auf einem Rachefeldzug schießt er so ziemlich jeden Menschen nieder, der sich ihm in den Weg stellt. Wahlweise ersticht er die Kontrahenten auch. Und davon gibt es jede Menge, weil sein Erzrivale ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat.

Blutig und brutal ist die Großstadt-Geschichte, düster in verregneten Nächten inszeniert.

John Wick, Kanada, China ua. 2014, 101 Min., FSK o.A., von Chad Stahelski und David Leitch, mit Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Willem Dafoe

Filmseite