Enstone (SID) - Der Formel-1-Rennstall Lotus will mit einer neuen Nase und dem Weltmeister-Antrieb im Heck in die Erfolgsspur zurückkehren. Sechs Tage vor dem Start der ersten offiziellen Tests für die neue Saison präsentierten die Engländer am Montag im Internet erste Bilder des neuen E23 Hybrid. Größte optische Veränderung im Vergleich zum erfolglosen Vorjahr ist die Abschaffung der zweigeteilten Nase, an deren Stelle eine ansehnliche, flache Frontpartie tritt.

Wie bereits im vergangenen Jahr bekannt war, bezieht Lotus seine Power Unit zudem nun von Mercedes, bis 2014 lieferte Renault den Motor. "Der E23 Hybrid ist ein großer Schritt nach vorn", sagte der Technische Direktor Nick Chester: "Es ist kein Geheimnis, dass wir im vergangenen Jahr unsere Probleme mit dem Auto hatten, also haben wir uns allen Problemzonen gewidmet. Wir glauben, dass das Auto deutlich mehr leistet, als sein Vorgänger." Der Motorenwechsel sei "der eine Baustein, in dem wir uns am meisten verbessern können. Es geht nicht nur um Leistung, sondern auch um Verlässlichkeit und Fahrbarkeit."

Wie im Vorjahr geht Lotus mit den Piloten Romain Grosjean (Frankreich) und Pastor Maldonado (Venezuela) an den Start. 2014 war für den Rennstall eine große Enttäuschung, lediglich zehn WM-Punkte bedeuteten nur Rang acht in der Konstrukteurs-Meisterschaft. 2013 hatte Lotus noch mit den Topteams mithalten können und Platz vier belegt.