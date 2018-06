Paris (AFP) Zur verschlungenen Finanzaffäre um die L'Oréal-Milliardärin Liliane Bettencourt hat am Montag in Frankreich der erste Strafprozess begonnen. Zehn Angeklagte müssen sich im südwestfranzösischen Bordeaux insbesondere wegen des Vorwurfs der "Ausnutzung der Schwäche" der heute 92-Jährigen vor Gericht verantworten. Am Morgen traf unter anderen eine Schlüsselfigur der Affäre, der einstige Vermögensverwalter Bettencourts, Patrice de Maistre, in dem Gerichtsgebäude ein. Angeklagt ist auch der einstige Vertraute von Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy und frühere Schatzmeister der konservativen Partei UMP, Eric Woerth.

