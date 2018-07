Brasília (SID) - Bayern Münchens Achtelfinal-Gegner Schachtjor Donezk ist noch nicht in Champions-League-Form. Der ukrainische Meister beendete seine Brasilien-Tour in der Hauptstadt Brasília mit einem 1:1 (1:0) gegen den lokalen Titelträger Cruzeiro Belo Horizonte und kam damit im Marathonprogramm mit fünf Spielen in zehn Tagen auf nur einen Sieg (2:1 gegen Internacional Porto Alegre).

Um trotz der Winterpause der ukrainischen Liga Spielpraxis zu gewinnen, beziehen die Osteuropäer mit Blick auf die beiden "Königsklassen"-Duelle gegen die Bayern am 17. Februar (in Lwiw) und 11. März (in München) schon am kommenden Wochenende ein weiteres Trainingscamp mit vier geplanten Testspielen in Spanien.