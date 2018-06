Florenz (SID) - Die italienischen Medien haben Fußball-Nationalspieler Mario Gomez nach dessen Torerfolg am Sonntag beim 1:1 gegen den AS Rom gelobt. "Mario hat Bitterkeit, Kritik und Polemik hinnehmen müssen. Jetzt hat sich das Tor für Super Mario wieder geöffnet. Er ist wieder zurück", kommentierte die Gazzetta dello Sport. Für den 29 Jahre alten Ex-Stuttgarter und -Münchner war es der zweite Saisontreffer in der Serie A.

"Nach dem Doppelpack im Italien-Pokal und dem Segen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Florenz kommt der Panzer wieder in Bewegung und zeigt eine gute Leistung", kommentierte die Mailänder Sportgazette.

"Es ist schön wieder das Lächeln von Mario Gomez zu sehen, ein verschwundener Held, der jetzt mit seinem zweiten Meisterschaftstor wieder zurück ist", schrieb die römische Tageszeitung La Repubblica.