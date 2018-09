Nyon (SID) - Die Europameisterschaft der U21-Nationalmannschaften wird 2017 in Polen ausgetragen. Das beschloss das Exekutivkomitee der europäischen Fußball-Union UEFA auf seiner Sitzung am Montag in Nyon. Bei der Endrunde in gut zwei Jahren nehmen erstmals zwölf Mannschaften teil, seit 2000 hatten die Turniere jeweils mit acht Teams stattgefunden. Die Auslosung für die Qualifikation für 2017 findet am 5. Februar statt.