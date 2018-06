Drammen (SID) - Das norwegischen Fußball-Supertalent Martin Ödegaard ist angeblich nicht wegen des Geldes zu Real Madrid gewechselt. Der zuvor von zahlreichen europäischen Top-Klubs umworbene 16-Jährige erklärte: "Geld ist für mich nicht das Thema und es war es auch in den Gesprächen mit den anderen Klubs nicht. Die Entscheidung fiel aus sportlichen Gründen", erklärte Ödegaard bei seinem Abschied von seinem Ex-Klub Strömsgodset IF Drammen.

Medienberichten zufolge soll der Mittelfeldspieler in Madrid pro Woche 45.000 Euro verdienen. Ödegaard wird in den nächsten Tagen nach Madrid zurückkehren, wo er mit den Stars des Champions-League-Siegers trainieren, aber zunächst in der Drittliga-Mannschaft spielen wird. Dass Frankreichs ehemaliger Weltmeister Zinedine Zidane dieses Team betreue, habe ebenfalls seine Entscheidung pro Real beeinflusst.

Nach Ödegaards Vorstellung am vergangenen Freitag hatte Real-Coach Carlo Ancelotti dem Teenager aus Norwegen eine "große Zukunft" prophezeit, aber auch um ein wenig Geduld gebeten. "Er ist noch sehr jung. Wir werden ihm die nötige Zeit geben, denn wir sind alle davon überzeugt, dass er einmal ein wichtiger Spieler für Real Madrid sein wird", so der Italiener.