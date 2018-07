Paris (AFP) Nach dem Wahlsieg der Linkspartei Syriza in Griechenland hat Frankreichs Präsident François Hollande das Einhalten eingegangener Verpflichtungen angemahnt. "Es wurden Verpflichtungen eingegangen, und sie müssen gehalten werden", sagte Hollande am Montagabend in Paris. Angesichts des "besonders schmerzhaften Sparkurses" in Griechenland seien aber auch "Solidarität" und "Verantwortung" gefragt. Gemäß diesen beiden Prinzipien werde die Europäische Union Gespräche mit der neuen griechischen Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras führen.

