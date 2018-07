Washington (AFP) Nach dem Sieg der Linkspartei Syriza bei der griechischen Parlamentswahl hat der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Fortsetzung der Hilfen für den angeschlagenen Eurostaat in Aussicht gestellt. "Wir stehen bereit, Griechenland weiter zu unterstützen, und freuen uns auf Diskussionen mit der neuen Regierung", erklärte die IWF-Chefin Christine Lagarde am Montag in Washington. Vergangene Woche hatte Lagarde allerdings vor "Konsequenzen" gewarnt, sollte Athen gegen die Vereinbarungen der Hilfsprogramme verstoßen.

