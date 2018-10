Athen (AFP) Nach dem klaren Sieg der Linkspartei Syriza bei der Parlamentswahl in Griechenland will Parteichef Alexis Tsipras schnell eine neue Regierung bilden. Bereits am Montagvormittag trifft er den Vorsitzenden der nationalistischen Partei der Unabhängigen Griechen (Anel), Panos Kammenos. Anschließend will Tsipras mit dem Chef der proeuropäischen Partei To Potami, Stavros Theodorakis, sprechen. Es gilt als sicher, dass Tsipras Partner zum Regieren finden wird. Nach Angaben aus Parteikreisen soll das Regierungsbündnis wahrscheinlich noch am Montag verkündet werden.

