Jerusalem (AFP) Die "Seelenqualen im Moment der Befreiung" dokumentiert eine Dauerausstellung, die am Dienstag in der zentralen Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem eröffnet wird. Wie die Gedenkstätte mitteilte, enthält der neue Ausstellungsbereich im Kunstmuseum von Yad Vashem rund 30 Werke, die im Moment oder unmittelbar nach der Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten entstanden. Von den 17 vertretenen Künstlern sind 15 Holocaust-Überlebende, einer ist ein Befreier und ein weiterer ein Augenzeuge.

