Rom (AFP) Der Kapitän des gesunkenen Kreuzfahrtschiffes "Costa Concordia" soll nach dem Willen der italienischen Staatsanwaltschaft für 26 Jahre und drei Monate hinter Gitter. Francesco Schettino sei der mehrfachen fahrlässigen Tötung und habe das Schiff verlassen, obwohl noch zahlreiche Passagiere an Bord waren, sagte Staatsanwältin Maria Navarro am Montag vor Gericht in Grosseto. Überdies habe er den Schiffbruch verusacht. Bei der Katastrophe am 13. Januar 2012 waren 32 Menschen ums Leben gekommen, darunter zwölf Deutsche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.