Sanaa (AFP) Wegen der weiter angespannten Sicherheitslage im Jemen haben die USA ihre Botschaft in der Hauptstadt Sanaa geschlossen. Der reguläre Konsularbetrieb werde bis auf weiteres eingestellt, teilte die Botschaft am Montag auf ihrer Website mit. Nur bei US-Bürgern betreffenden Notfällen sei noch eine "eingeschränkte Unterstützung" möglich. Als Grund für den Schritt nannte die Botschaft die Rücktritte in der jemenitischen Regierung sowie "anhaltende Bedenken wegen der Sicherheit".

