Hanoi (dpa) - Zwei Vietnamesen sind mit einem gefrorenen Tiger und drei Affen gefasst worden. Die 51 und 19 Jahre alten Männer wurden wegen illegalen Transports stark gefährdeter Arten in der zentralen Provinz Nghe An festgenommen. Aus Tigerknochen wird in Vietnam eine Paste gekocht, die nach einem Aberglauben die Manneskraft stärkt und bei Gelenkproblemen hilft. Affen gelten als Delikatesse.

