Stuttgart (SID) - Mercedes-Benz hat Maximilian Götz als zweiten Fahrer für die DTM-Saison 2015 benannt. Der 28-Jährige war in den vergangenen vier Jahren im AMG-Kundensportprogramm unterwegs. Im Vorjahr sicherte sich Götz den Titel in der Blancpain Sprint Series.

"Maximilian Götz hat in den vergangenen Jahren viele Erfolge erzielt. Mit diesen Leistungen hat er sich die Chance verdient, in der DTM an den Start zu gehen", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Mercedes hat damit immer noch sechs Cockpits für die kommende Saison zu vergeben. Bislang stand nur der frühere Champion Gary Paffett (Großbritannien) als Starter fest.

Konkurrent Audi setzt 2015 auf die gleichen acht Piloten wie im Vorjahr. BMW um Meister Marco Wittmann (Markt Erlbach) hat noch ein Cockpit frei, nachdem Joey Hand (USA) keinen neuen Vertrag erhielt. Die neue DTM-Saison startet am 1. Mai in Hockenheim.