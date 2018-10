Manila (AFP) Bei Kämpfen mit muslimischen Rebellen sind bis zu 30 philippinische Polizisten getötet worden. Das elfstündige Gefecht begann nach Behördenangaben am Sonntag, als die Polizei auf der Suche nach zwei Terrorverdächtigen in die von der Nationalen Moro-Befreiungsfront (MILF) kontrollierte Stadt Mamasapano auf der südlichen Insel Mindanao eindrang. Wie Bürgermeister Tahirodin Benzar Ampatuan am Montag sagte, wurden nach den Kämpfen die Leichen von 14 Polizisten geborgen. Es seien aber noch mindestens 16 weitere Sicherheitskräfte getötet worden.

