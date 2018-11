Moskau (AFP) Syrische Oppositionsvertreter haben am Montag in Moskau Beratungen über einen Ausweg aus dem Bürgerkrieg begonnen. Die Gespräche hinter verschlossenen Türen hätten wie geplant am Vormittag begonnen, berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf russische Diplomaten. Ab Mittwoch sollen Vertreter von Syriens Machthaber Baschar al-Assad dazustoßen. Die wichtigste Oppositionsgruppe, die Syrische Nationale Koalition, boykottiert die Verhandlungen allerdings. Sie hält Russland als Assad-Verbündeten für keinen neutralen Gastgeber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.