Lausanne (SID) - Nach einer Pause von 60 Jahren werden die Kunstturn-Europameisterschaften wieder in Bukarest ausgetragen. Die Europäische Turn-Union setzte die Titelkämpfe vom 10. bis 17. April 2017 an. In diesem Jahr ist Montpellier Schauplatz der EM, die Europameisterschaften 2016 finden in Bern statt.