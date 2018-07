Melbourne (SID) - Die Bryan-Brüder Mike und Bob haben bei den Australian Open eine böse Überraschung erlebt: Das erfolgreichste Tennis-Doppel der Welt schied bereits in der dritten Runde von Melbourne mit 6:7 (4:7), 3:6 gegen die an Position sieben gesetzten Dominic Inglot/Florin Mergea (Großbritannien/Rumänien) aus.

In der Vergangenheit hat das Duo Bryan/Bryan alle wichtigen Doppel-Titel gewonnen, darunter 16 Grand-Slam-Turniere, Olympisches Gold in London und den Davis Cup mit den USA. Bereits im vergangenen Jahr waren die Zwillinge beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Runde drei gescheitert.