Prag (AFP) Angesichts der Bedrohung durch Dschihadisten in Europa hat der Europäische Jüdische Kongress (EJC) vor einem neuen Exodus der Juden gewarnt. "Der Dschihadismus ist dem Nationalsozialismus sehr nahe. Man könnte sogar sagen, dass sie zwei Seiten des selben Bösen sind", sagte der EJC-Präsident Moshe Kantor am Montag bei einem Forum zum Holocaust in der tschechischen Hauptstadt Prag. Die jüdische Gemeinde stehe vor einem neuen Exodus aus Europa, warnte Kantor und forderte Maßnahmen gegen den zunehmenden Antisemitismus.

