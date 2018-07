Athen (AFP) Einen Tag nach seinem Wahlsieg in Griechenland soll Syriza-Chef Alexis Tsipras von Präsident Karolos Papoulias als neuer Ministerpräsident nominiert werden. Die offizielle Nominierung erfolge um 16.00 Uhr (Ortszeit, 15.00 Uhr MEZ), teilte die Präsidentschaft in Athen am Montag mit. Zuvor hatte sich Tsipras' Linkspartei mit der nationalistischen Partei der Unabhängigen Griechen (Anel) auf die Bildung einer Koalition verständigt.

