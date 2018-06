Donezk (AFP) In einem Bergwerk in der umkämpften Ostukraine stecken fast 500 Bergarbeiter unter Tage fest. In der Kohlegrube sei der Strom ausgefallen, erklärte das Katastrophenschutzministerium der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk am Montag. Zuvor sei ein regionales Umspannwerk von einer Granate getroffen worden.

