New York (AFP) Nach dem tödlichen Raketenangriff auf die ukrainische Küstenstadt Mariupol hat der für politische Angelegenheiten zuständige stellvertretende UN-Generalsekretär Jeffrey Feltman den prorussischen Separatisten Kriegsverbrechen vorgeworfen. Da Mariupol außerhalb der eigentlichen Konfliktzone liege, müsse angenommen werden, dass sich der Raketenbeschuss bewusst gegen Zivilisten richtete, sagte Feltman bei einer Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats am Montag in New York. Angriffe auf Zivilisten seien ein Verstoß gegen das internationale Recht und die Täter müssten vor Gericht gebracht werden.

