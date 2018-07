Washington (AFP) Der scheidende US-Verteidigungsminister Chuck Hagel glaubt nicht an die von Präsident Barack Obama versprochene Schließung des umstrittenen Gefangenenlagers Guantanamo. Die Schließung bis zum Ende von Obamas Amtszeit Anfang 2017 werde "sehr schwierig", sagte Hagel am Montag in einem Interview mit dem Radiosender NPR. Der von den oppositionellen Republikanern dominierte Kongress könnte die Möglichkeiten des Präsidenten weiter einschränken, die verbleibenden 122 Häftlinge zu verlegen oder freizulassen.

