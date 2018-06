Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will in den nächsten drei Jahren 750 Millionen Euro in die Sanierung von Bundeswehr-Unterkünften stecken. "Seit September haben wir rund 3100 Sofortmaßnahmen vom neuen Duschkopf bis zur dringenden Dachsanierung angeschoben, davon sind heute bereits 800 abgeschlossen", sagte die Ministerin der "Rheinischen Post". Außerdem gehen vor allem mehr Frauen zur Bundeswehr. Als 2011 der freiwillige Wehrdienst eingeführt worden sei, seien im Startquartal 55 Frauen eingestellt worden. Im zuletzt gemessenen Quartal seien es zehnmal so viele gewesen.

