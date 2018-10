Frankfurt/Main (SID) - Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners hat im dritten Spiel die erste Niederlage in der Top-16-Runde der EuroChallenge hinnehmen müssen. Gegen den russischen Vertreter Awtodor Saratow unterlagen die Hessen am Dienstagabend knapp mit 68:71 (30:41) und haben damit weiterhin vier Punkte in der Gruppe K zu Buche stehen.

Top-Scorer der Frankfurter war Sean Armand mit 31 Punkten. Ihr viertes Spiel im drittklassigen europäischen Wettbewerb bestreiten die Skyliners am 10. Februar gegen Tartu Rock aus Estland.