Berlin (AFP) Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus hat die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Verena Bentele, am Dienstag an die Leidtragenden der "Euthanasie"-Verbrechen in der NS-Zeit erinnert. "Jeder einzelne dieser Menschen war einzigartig und besonders", erklärte Bentele in Berlin. Während der Zeit des Nationalsozialismus seien rund 260.000 Menschen wegen ihrer Behinderung ermordet und ungefähr 400.000 zwangssterilisiert worden. 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sei das Erinnern an diese Opfer "wichtiger denn je", betonte Bentele.

